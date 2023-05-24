İhlas Koleji'ne SOBİLMUN'dan ödül

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde yapılan SOBİLMUN’23 organizasyonunda 8 öğrencisiyle temsil edilen İhlas Kolejinde, Yusuf Hilmi Sert Outstanding Delegate, Metehan Mutlu ve Ahmet Alperen Binici ise Honourable Mention ödüllerine layık görüldüler.

Danışman öğretmenleri Ömer Yavuz eşliğinde organizasyona katılarak ödül alan öğrencilerden Yusuf Hilmi Sert, oldukça verimli ve katılımı yüksek bir MUN organizasyonunu ödüllerle bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen sorunlarının tartışıldığı bir ortamda ortaya değerli fikirler konulduğunu ifade eden Sert, “Konuşma dili İngilizce olan organizasyonda tespit edilen sorunlar üzerine oluşturulan komisyonlarda fikirler sunularak üzerine tartışmalar yapıldı. Önemli sonuçlara ulaşıldığına inanıyorum” dedi.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, SOBİLMUN’23’e katılan tüm ekibi ve ödül alan öğrencileri tebrik etti. Gençlerin fikirlerini tartıştıkları ve geleceğe yönelik düşüncelerini aktardıkları MUN organizasyonlarına önem verdiklerini söyleyen Yeltekin, “Kurduğumuz MUN kulüplerimizde öğrencilerimiz yabancı dillerini geliştirirken insanlık için önemli meseleler üzerine de sohbetler yapıyorlar ve kendilerini sürekli olarak güncel tutuyorlar. Bu çalışmalarımızın ödüllerle taçlanmasından dolayı İhlas Koleji olarak çok mutluyuz” dedi.