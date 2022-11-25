İhlas Kolejinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

İhlas Kolejinde 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin ve İhlas Koleji öğretmenleri bir araya geldiler. Bedri Yeltekin, yaptığı konuşmasında bu önemli günde ülkemizin her köşesinde vazifesini gerçekleştiren tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladığını söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin fedakârlık isteyen kutsal bir meslek olduğuna vurgu yapan Yeltekin, "Baktığımız zaman her meslek içinde zorluklar elbette vardır. Ancak söz konusu öğretmenlik olunca diğer mesleklerin hepsini bir kenara koymalıyız. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, bizim ham maddemiz insan. Her zaman bunun bilincinde olarak çalışmalıyız. Bu hammaddemiz olan öğrencilerimizi ne kadar iyi işlersek ülkemize ve vatanımıza faydalı insanlar yetiştiririz" dedi.

Öğrencilerin okullarını adeta ikinci evleri gibi gördüklerini hatırlatan Yeltekin, "İhlas Koleji olarak Güvenli Eğitim Güvenli Gelecek sözümüzle velilerimize ve öğrencilerimize güven duygusunu hissettiriyoruz. Böylece velilerimiz çocuklarını bizlere gönül rahatlığıyla emanet ediyorlar” dedi.

Eğitimin yanına yakışan en güzel kelimenin sevgi olduğunu her platformda dile getirdiğini vurgulayan Yeltekin, “Eğitime en yakışan kelime sevgi. Biz öğretmenler öğrencilerimize daima sevgi ve şefkatle yaklaşıyor, onların mutlu olmaları için çabalıyoruz. Onlar da anne ve babalarından ayırt etmedikleri öğretmenleri sayesinde okula geldiklerinde kendilerini ikinci evlerinde gibi hissediyorlar” şeklinde konuştu.

Yeltekin konuşmasının ardından öğretmenlere günün anısına hediyelerini takdim etti.