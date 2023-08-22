İhlas Kolejinde yeni eğitim-öğretim dönemi başladı

İhlas Koleji, yeni eğitim-öğretim dönemine düzenlemiş olduğu seminer programı ile başladı. İhlas Koleji’nin tüm kampüslerinde bulunan yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen seminer dört gün sürecek.

Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen seminer programının ilk gününde İhlas Kolejinde 10, 20 ve 25 yıl boyunca hizmette bulunan öğretmen ve personellere plaket verildi. Ayrıca seminer programında bu yıl LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilere de plaketleri takdim edildi.

Yeltekin: “Sevgi olduğu zaman başarı da olur”

Seminer programının açılış konuşmasını İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin gerçekleştirdi. Yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Yeltekin, tüm İhlas Koleji ailesine de başarılar diledi. İhlas Koleji olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Yeltekin, başarının İhlas Koleji için artık bir gelenek olduğunu vurguladı.

Kendisi de öğretmen olan ve uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığının değişik kademelerinde görev yapan Yeltekin konuşmasında öğretmenlere tavsiyelerde bulundu. Hangi ders branşı olursa olsun öğrencinin dersi öğretmeniyle sevdiğine dikkat çeken Yeltekin, “Bir dersi öğrenciye sevdirecek olan öğretmenidir. Bir öğrenci dersi sevmezse dersin bitmesini bekler, sürekli saatine bakar. Ama öğretmenini seviyorsa, bir bağ kurmuşsa dersin bitmesini istemez, dersin devam etmesini öğretmeninden talep eder” dedi.

Öğrencilerle sevgi ve saygı bağlamında güzel bir iletişim kurulması gerektiğine vurgu yapan Yeltekin, “Sevgi olursa başarı da olur. Kurucumuz Enver Ağabey’in de dediği gibi ‘Eğitim Gönüllere Dokunmaktır’. Ben de her zaman eğitimin yanına yakışan en güzel kelime sevgidir demişimdir. Sevgi olursa her şey güzel olur. Çocuklarımızı sevelim. İhlas Koleji öğrencilerimizin ikinci yuvasıdır” ifadelerini kullandı.

Seminerin son bölümünde İhlas Kolejinden mezun olduktan sonra lise döneminde gerçekleştirdiği önemli buluşuyla tıp dünyasında ses getiren ve şuanda Stanford Üniversitesinde eğitim hayatına devam eden Emirhan Kurtuluş’la mini bir söyleşi yapıldı.