İhlas Kuzuluk Termal Otel 'Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'nı aldı

Turizm ve konaklama sektöründe tercih edilen tesislerinden İhlas Kuzuluk Termal Otel, Çevre ve Sürdürülebilirlik Platformu Global Sustainable Tourism Counsil (GSTC) tarafından tanınan ‘Sürdürülebilir Turizm 1. Aşama Belgesi’ni aldı.

Sürdürülebilir turizm alanında en yaygın ve en üst standartları belirleyen GSTC ile yapılan üç yıllık protokol ile Türkiye turizm endüstrisi yeniden yapılandırılıyor. 2022 yılı itibarıyla turizm endüstrisinde sürdürülebilir bir dönüşüme start veren Türkiye’yi uluslararası alanda rekabetçi kılacak olan GSTC ile iş birliği, uluslararası turizm trendlerinin yakalanmasında fırsat sunması bekleniyor. Dünya çapında çok sayıda göstergeyi dikkate alan GSTC, seyahat ve turizmde sürdürülebilirlik için küresel standartlar öngörüyor.

İşletmeler için temel oluşturan politikada, ölçme ve değerlendirme, sertifikasyon gibi kriterler; sürdürülebilir yönetim, sosyo-ekonomik etkiler, kültürel etkiler ve çevresel etkiler diye 4 ana başlıkta gruplandırılıyor: Bu başlıkların hedefi, turizm işletmelerini hem çevre dostu hem de sağlık ve hijyen açısından güvenli hale getirebilmek. Yeşil Turizm Sertifikası ise 3 ana aşamadan oluşuyor. 1. aşamada 14 kriter, 2. aşamada 15 kriter ve 3. aşamada 13 kriterin yerine getirilmesi gerekiyor. GSTC tarafından resmi program statüsü taşıyan Türkiye Yeşil Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde tüm kriterleri sağlayarak sertifika alan tesislerin belgelerinde GSTC logosu yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bulunan otellerin 2023 yılına kadar alması zorunlu olan “Sürdürülebilir Turizm Sertifikası 1. Aşama Belgesi” kriterlerini yerine getiren İhlas Kuzuluk Termal Otel 22 Mayıs tarihinde belgeyi almaya hak kazandı. GSTC (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) tarafından onaylanan Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’na resmi olarak sahip olan İhlas Kuzuluk Termal Otel, turizm sektörünün sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılacağına inanan ve bunu benimseyen misafirlerine de güven vererek hizmetlerine devam edecek.