İhlas Kuzuluk Termal Otel '3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'nı aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm tesisleri için zorunlu tutulan Sürdürülebilir Turizm Belgesinde İhlas Kuzuluk Termal Otel tüm aşamaları tamamladı. Turizm ve konaklama sektörünün tercih edilen tesislerinden İhlas Kuzuluk Termal Otel, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi / Global Sustainable Tourism Council (GSTC) tarafından tanınan Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri’nin tamamını yerine getirerek “3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası”nı aldı.

Dünya çapında çok sayıda göstergeyi dikkate alan GSTC, seyahat ve turizmde sürdürülebilirlik için küresel standartlar öngörüyor. 3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası ile Konaklama tesislerinde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı teşvik etmek ve turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bulunan otellerin 2023 yılı sonuna kadar alması zorunlu olan “Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Belgesi” kriterlerinin tamamını yerine getiren İhlas Kuzuluk Termal Otel 22.10.2023 tarihinde en üst seviye olan “3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası”nı aldı.

GSTC (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) tarafından onaylanan Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nın tüm şartlarını yerine getiren ve belgeye resmi olarak sahip olan İhlas Kuzuluk Termal Otel turizm sektörünün sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılacağına inanan ve bunu benimseyen misafirlerine de güven vererek hizmetlerine devam edecek.