Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın incelemelerinin ardından 4 yıldızlı termal otel belgesi alan ve tabiatın tüm güzelliklerini bir arada sunan İhlas Kuzuluk Termal Otel’in ‘Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’ güncellendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli 3 yıldızlı otel olarak 2004 yılında hizmete giren ve Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri’nin tamamını yerine getirerek ‘3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nı alan İhlas Kuzuluk Termal Otel, yaptığı değişimler ve yeni yüzü ile bakanlığın incelemelerinin ardından 4 yıldızlı termal otel belgesini almıştı. 2024 yılı Ekim ayında ‘Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’ yeniden güncellenen İhlas Kuzuluk Termal Otel, tabiatın tüm güzelliklerini bir arada bulunduran termal tesislerinde, müşterilerine yorgunluklarını giderebilme ve doğa ile iç içe olabilme fırsatını sunuyor.

Doğası ve termal suyu ile ünlü Akyazı’nın Kuzuluk bölgesinde 2004 yılında hizmete giren İhlas Kuzuluk Termal Otel; 59 standart, 3 suit, 2 apart ve 1 bedensel engelli odası ile toplamda 65 odalı olup, 130 yatak kapasitesine sahip. Konaklayan misafirlerin her türlü kişisel ihtiyaç ve rahatlığı düşünülerek dizayn edilen otelin odalarında bulunan küvetlerde 24 saat boyunca termal su bulunuyor. Termal otel; 200 kişilik restoranı, 150 kişilik yemek salonu ve 300 kişilik açık yemek alanında yarım pansiyon, tam pansiyon, ala carte ve düğün, nişan, kına gibi cemiyet organizasyonlarıyla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Her türlü organizasyon için gerekli tüm konfor ve teknik donanıma sahip olan 90 kişilik çok amaçlı salon ve 45 kişilik toplantı salonunda şirket içi eğitim, seminer ve bayi toplantıları gerçekleştiriliyor. Termal ve sağlık ünitelerinde ailece girilebilecek 3 adet özel Termal Kaplıca ünitesi, sauna ve 2 masaj ünitesi bulunmakta. Çocuklar ve sporseverler için otelin bahçesinde çocuk parkı ve spor aletleri bulunmakta. Otelin karşısında bulunan erkeklere ve kadınlara özel genel termal havuzlardan da otel misafirleri kaplıca suyundan faydalanabiliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel saygın ve kaliteli hizmet anlayışı, tecrübeli ve deneyimli personeli ile huzurlu ve güvenli bir ortamda müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.