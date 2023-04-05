İhlas Medya Ankara Grubu çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı (İHA), TGRT Haber ve Türkiye gazetesi çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Medya Ankara Grubu çalışanları, Masabaşı Restoran’da yapılan iftarda bir araya geldi. İftar programına İhlas Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Kahraman ve üç kurumun temsilci ve çalışanları katıldı. Sıcak bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde Fevzi Kahraman çalışanları ile sohbet etti ve gündemi değerlendirdi. Çalışanlar için başarılar dileyen Kahraman gelecek Ramazan Bayramı’nı kutladı.