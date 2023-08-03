İhlas Medya'ya iki ödül daha

Uluslararası Radyocular Birliği 12. Alkışı Hakedenler Ödüllerini dağıttı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Yılın Alkışı Hakeden Haber Ajansı Ödülü’nü alırken TGRT Haber ise Yılın Alkışı Hakeden TV Haber Kanalı ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Radyocular Birliğinin düzenlendiği 12. Alkışı Hakedenler Ödülleri programı Ankara’nın Mamak ilçesinde düzenlenen programla dağıtıldı. Uluslararası Radyocular Birliği Başkanı Yusuf Erbaş programda konuşma gerçekleştirdi ve ödül dağıtımı yaptı.

Uluslararası Radyocular Birliği Başkanı Yusuf Erbaş düzenlenen programda yaptığı konuşmasında, “Ödül alan isimleri tebrik ediyoruz. Bunlar motivasyon kaynağı. İnsan ödül almak ister. Bizler kurulduktan sonra dedik ki, Türkiye’de eleştirmek çok kolay ama alkışlamak zor. Bu bağlamda biz alkışlayarak ve artı bir hareket yaparak topluma sinerji oluşturmak istedik. Her yıl düzenli olarak ödül törenimizi Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bize ev sahipliği yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Radyo bir sırdaştır, sırdaşsız kalmayın” ifadelerini kullandı.

Mamak Belediyesi Yılın Alkışı Hakeden Belediye Başkanı Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü Belediye Başkanı Murat Köse’nin adına Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci aldı. Pursaklar Belediyesi ise Kültür alanında Yılın Alkışı Hakeden Belediyesi ödülünü aldı.

İhlas Medya ise iki ödüle layık görüldü. İhlas Haber Ajansı Yılın Alkışı Hakeden Haber Ajansı Ödülü’nü aldı. TGRT Haber ise Yılın Alkışı Hakeden TV Haber Kanalı ödülüne layık görüldü. İhlas Medya’nın ödüllerine İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci aldı. Cebeci konuşmasında bu ödülü sahada çalışan bin 300 muhabirin adına aldığını belirtti.

Programda çeşitli ses sanatçıları sahne alarak performanslarını sergiledi ve ödül aldı.