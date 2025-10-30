İhlas Pazarlama, Sakarya'daki 5'inci mağazasını Akyazı'da açtı

İhlas Pazarlama, mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Şirketin Türkiye genelindeki 304’ncü, Sakarya’daki ise 5’inci mağazası Akyazı’da düzenlenen törenle kapılarını vatandaşlara açtı.

İhlas Pazarlamaya ait ülke genelinde 304’ncü, Sakarya’da ise 5’inci mağaza Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Ada Caddesi’nde hizmete açıldı. Açılış törenine; Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İhlas Pazarlama Sakarya Bölge Müdürü Mehmet Gündoğdu, İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri Genel Müdürü Osman Özer ve çok sayıda davetli katıldı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağaza, kurdele kesimi ve duanın ardından kapılarını vatandaşlara açtı. Açılışa özel indirimlerin de uygulandığı mağazaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

"Memnuniyet ve güvenle kullanıyoruz"

Açılış öncesinde konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bu iş yerinin başta İhlas ailesi olmak üzere Akyazı’mıza ve tüm mağaza çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. İhlas markası uzun yıllardır hayatımızın bir parçası. Hepimizin evinde mutlaka bir ürünü var, memnuniyet ve güvenle kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehrimizde 5’inci mağazamızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İhlas Pazarlama Sakarya Bölge Müdürü Mehmet Gündoğdu ise, "Bugün, ülke genelinde 304’üncü, şehrimizde ise 5’inci mağazamızın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışımıza özel olarak birçok üründe indirimler yaptık. İnşallah bu mağazamız, vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunacak ve gelen herkesin memnuniyetini kazanacak. Amacımız, halkımıza ihtiyaç duydukları ürünleri en avantajlı şekilde sunmak" şeklinde konuştu.