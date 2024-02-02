İhlas Pazarlama ve Emniyet Teşkilatı Sendikası arasında iş birliği yapıldı. İş birliği kapsamında, Emniyet Teşkilatı Sendikası üyeleri Şubat ayı boyunca kampanyalı ürünlerden faydalanabilecek.

İhlas Pazarlama ve Emniyet Teşkilatı Sendikası arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında Emniyet Teşkilatı Sendikası üyeleri, Şubat ayı boyunca İhlas Pazarlama’nın kampanyalı ürünlerinden yararlanabilecek.

İhlas Pazarlama olarak emniyet teşkilatının yanında olduklarını ifade eden İhlas Pazarlama Kurumsal Satış Direktörü Sacit Kaya, “Sendika ile irtibata geçtik ve bir kampanya düzenlemeye karar verdik. Sendika üyelerine uygun fiyatlı ve özel ödeme koşullarıyla bir kampanya başlattık. Bu kampanya Şubat ayı boyunca devam edecek. Bu tarz kampanyaları sektörel bazlı ve farklı sendikalarla yapmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye çapında tüm emniyet çalışanlarına ulaşmak olacak” şeklinde konuştu.

İhlas Pazarlama’ya böyle bir kampanyadan dolayı teşekkür ettiğini vurgulayan Emniyet Teşkilatı Sendikası İdari ve Mali İşler Genel Başkan Yardımcısı Ali Bütün, “Sendikalar üyelerinin her anlamda sosyal ve eğitim alanında gelişimini öncülük etmeli. Bizler de emniyet teşkilatında görev yapan üyelerinin tamamı emniyet mensubu olan tek sendikayız. Biz kuruluşunda öncü bir sendika olarak yine sektöründe öncü olan İhlas Pazarlama ile iş birliği yapılması noktasında protokol anlaşması imzaladık” ifadelerini kullandı.

İhlas Pazarlama yönetimine teşekkür eden Emniyet Teşkilatı Sendikası İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erkan Göçmen, “Bizlere her konuda destek oldular. Bizler sendika olarak, sosyal sendikacılığı başka bir boyuta taşımak istiyoruz. Bu anlamda güzel çalışmalara imza atmaktayız. Çalışmalarımızda, alanında ve sektörde pazar payına hakim bütün şirketlerle görüşüyoruz. Burada da kalite algısını yönetmek istiyoruz. Arkadaşlarımıza güzel kaliteli iş birliği sunduğumuza inanıyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bu tarz iş birliklerin devamını diliyorum” dedi.