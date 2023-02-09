İhlas Vakfı Denizli Temsilciliği depremzedeleri kara günde yalnız bırakmadı

Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber eden İhlas Vakfı Denizli İl Temsilciliği, çok sayıda ihtiyaç malzemesini bölgeye gönderdi.

İhlas Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanlarıyla başlattığı seferberlik çalışmalarına devam ediyor. İhlas Vakfı Denizli İl Temsilciliği, aynı gün içinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerle büyük bir felakete maruz kalan deprem bölgesinde yaraları sarmak için harekete geçti. Afetzedelere gönderilmek üzere 54 bin adet su, 2 bin 820 adet battaniye, 22 adet elektrikli battaniye, 20 adet yorgan, jeneratör ve birçok ihtiyaç malzemesi Denizli’den yola çıktı.

İhlas Vakfı Denizli İl Temsilciliği’nden Ahmet Faruk Alparslan, yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada bölgede su ihtiyacının farkında olduklarını ve yardımlarını bu şekilde organize ettiklerini ifade etti. Yardımların İhlas Vakfı genel merkezi ve bölgedeki devlet birimleri ile koordineli bir şekilde yürütüldüğünü açıklayan Alparslan, önümüzdeki süreçte vakfın ve Denizli il temsilciliğinin deprem bölgesine ihtiyaçlar istikametinde yardımlarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.