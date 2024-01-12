İhlas Vakfı'nın 'Gelecek Vadisi' programının yeni dönem kayıtları başladı

İSTANBUL (İHA) – İhlas Vakfı’nın başlattığı ‘Gelecek Vadisi’ eğitim programının yeni dönem kayıtları başladı. Öğrencilere program kapsamında yapay zeka, kodlama ve yazılım eğitimleri verilecek.

İhlas Vakfı’nın iki yıl önce hayata geçirdiği ‘Gelecek Vadisi’ eğitim programının yeni dönem kayıtları başladı. Programın önceki dönemlerinde 5 binden fazla öğrenciye robotik kodlama ve üç boyutlu tasarımlar, yazılım geliştirme alanlarında eğitimler verildi. Yine program kapsamında fiziki olarak yapay zeka workshop etkinlikleri düzenleniyor. Gelecek Vadisi programı 6 ay sürüyor, 6 aylık eğitimin ardından öğrenciler isterse ikinci seviyeden devam ederek başka bir alanda eğitim alabiliyor. Eğitimler hem online olarak hem de workshop etkinlikleri şeklinde fiziki olarak verilecek. Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler ihlasvakfi.org.tr sitesinden form doldurarak kayıt olabilecek.

Programın detaylar ve amacı hakkında bilgi veren İhlas Vakfı Dijital Eğitim Sorumlusu Taha Murat Kurucan, "İhlas Vakfı olarak iki yıl önce kurduğumuz gelecek vadisi programı, eğitim ve eğitim teknolojisi üreten bir programdır. Biz inanıyoruz ki, geleceğin mesleklerini çocuklarımıza öğretmek yapacağımız en büyük yatırımdır. Gelecek Vadisi programı olarak 5 binden fazla öğrencimize ücretsiz veya çok düşük ücretlerle robotik, kodlama, üç boyutlu tasarım gibi eğitimler verdik. Aynı zamanda şehit çocuklarımıza, deprem mağduru ailelerimizin çocuklarına, yetim ve öksüz çocuklara bu eğitimleri ücretsiz olarak veriyoruz" dedi.

Kurucan, "Fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim simülasyonumuzda mühendis, yazılımcı ve öğretmen arkadaşlarımızın mentörlüğünde yapay zeka workshop etkinliğini düzenliyoruz. Bu etkinliği düzenlerken çocuklarımızın hangi konularda zorlandıklarını not alıyoruz. Aynı zamanda hangi konularda heyecanlandıklarını not alıyoruz. Workshop etkinlikleri dışında eğitimlerimiz online olduğu için dersin başından sonuna kadar öğrencinin maksimum enerji ve heyecanda olması çok önemli. Bu tarz eğitimlerle beraber çocuklarımızdan aldığımız geri dönüşlerle müfredatımızı hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Yapay zeka workshoplarımızı tüm illerde düzenlemeyi amaçlıyoruz"

Workshoplarla eğitimleri Türkiye’nin her bölgesine ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Kurucan, "Öğrencilerimize yazı yazan, resim çizen, animasyon yapan, ses sanatçılarının sesinin aynısını ortaya çıkaran yapay zekaları deneyimlemelerini sağlıyoruz. Bu yapay zeka workshop etkinliğini bundan sonra şehir şehir gezerek Türkiye’de tüm çocuklara ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

2024 yılı online Gelecek Vadisi eğitim programının kayıtlarının başladığını hatırlatan Kurucan, "Bu dönem 4 ana eğitimimiz bulunuyor. Robotik eğitiminde milyon dolarlık robotların simülasyonları sayesinde sanal ortamda bunları kullanarak kodlama eğitimimiz bulunuyor. İkinci olarak oyun programlama merakı olan öğrencilerimiz için bu alanda eğitimlerimiz bulunuyor. Bu eğitimlerimiz 8-9 yaşından 16 yaşındaki çocuklarımıza kadar tüm çocuklarımız için uygun. 9 yaşındaki bir öğrenci 6 ay sonunda oyun programlara eğitimini aldıktan sonra kendi uygulamasını yapabiliyor. Diğer bir eğitimimiz olan üç boyutlu tasarım eğitimimizde öğrencimiz kendi hayalindeki evi tasarlayabilir veya bir araba tasarlayabilir. Son olarak yapay zeka eğitimimiz var. Yine 8 ile 16 yaş arasındaki çocuklarımıza uygun bir yapay zeka eğitimimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.