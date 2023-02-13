İhlas Vakfı'nın yardım tırları deprem bölgesinde

İhlas Vakfı, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremden sonra yardım tırlarını peşpeşe yola çıkarıyor. Depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 8’nci tır kısa süre içerisinde bölgeye gönderilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci deprem felaketinden sonra harekete geçen İhlas Vakfı, hazırladığı yardım tırlarını yola çıkarıyor. Şimdiye kadar 7 tırı bölgeye gönderen İhlas Vakfı, 8’inci tırı hazırlıyor. Kısa sürede hareket edecek yardım tırı deprem bölgesine doğru yol alacak. Depremzedeler için gönderilen tırlarda hijyen malzemeleri, kışlık kıyafet, ısıtıcı, battaniye, su ve gıda malzemesi bulunuyor.

Deprem bölgesine 7 tır ulaştırıldı

İhlas Vakfı’nın “Deprem felaketi için 35 yurdumuzla topyekûn seferberlik hâlindeyiz” diyerek tertip ettiği kampanyada ayni yardımlarla dolu 7 tır depremzedelere ulaştırıldı. Nakdi yardımlar da AFAD’a teslim edildi.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın yaptığı açıklamada “Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yıkıcı etki bırakan deprem dolayısıyla milletimizin başı sağ olsun. Allahü teala böyle bir acı, bir daha yaşatmasın. Vefat edenlere Allahü tealadan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.