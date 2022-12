İhlas Vakfı ve Gönüllülerinden 65 ortaöğretim öğrencisine boğaz turu

TAKİP ET

İhlas Vakfı ve Gönüllüleri, ortaöğretim seviyesinde eğitim gören 65 öğrenciyi Üsküdar Belediyesi’nin Valide Sultan Gemisinde boğaz turuna çıkardı. Çay simit ikramları da yapılan gemide öğrenciler boğazın güzel manzarası eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.

İhlas Vakfı ve Gönüllüleri, eğitim alan 65 öğrenciyi "Geçmişten Geleceğe" isimli proje çerçevesinde Üsküdar Belediyesi’nin Valide Sultan Gemisinde boğaz turuna çıkardı. Boğazdaki tarihi ve kültürel yapıları rehber tanıtımı eşliğinde gören çocuklar bir yandan da boğazın eşsiz manzarası ile keyifli dakikalar yaşadı. Güzel geçen boğaz turu programı boyunca öğrenciler ve aileleri bol bol fotoğraf çektiler.

"Üsküdar Belediyesine çok teşekkür ederiz"

İhlas Vakfı Koordinasyon Sorumlusu Hasan Can Korkmaz, "İhlas Vakfı olarak bugün yaklaşık 60, 65 öğrencisiyle beraber "Geçmişten Geleceğe" , eskilerin tabiriyle "Maziden Atiye" diyerek başlatmış olduğumuz bir proje vardı. Şu an onun Valide Sultan Gemisi ayağındayız. Peki niye böyle bir şey yapmak istedik? Malumunuz özellikle sosyal medyada, televizyonda ve diğer mecralarda görmüş olduğu, tarihin sadece süper kahramanlardan ibaret olmadığını, aslında bizim de kendi geçmişimizde, kendi tarihimizde çok önemli büyüklerimizin olduğunu bu arkadaşlarımıza yaşasınlar, hissetsinler diye böyle bir proje başlatmıştık. Gemiden önce Beylerbeyi Sarayındaydık. Arkadaşlara Sultan Abdülhamit Han’ın son kalmış olduğu yeri gezdirdik. Şu an Valide Sultan Gemisindeyiz. Bu gemiye ismi verilen Pertevniyal Valide Sultan aslında bir nevi geçmiş büyüğümüzdür. Bu çocuklara bunları da anlatacağız. Buradan sonra Bilim Merkezine geçeceğiz. Orada da inşallah gençlerimizi, kardeşlerimizi bilimle teknoloji ile bir araya getireceğiz. Tabi biz bu çalışmayı yaparken gençlerimizin, küçüklerimizin geçmişinden aldığı güç ile geleceğe çok daha kuvvetli, çok daha inançlı bir şekilde sarılarak daha muvaffak bir şekilde çalışmaları için bunu yapıyoruz. Geçmişinden aldıkları güçle daha inançlı bir şekilde bu işi yapacaklarına inanıyoruz. Bu faaliyetleri icra ederken bize desteğini esirgemeyen ulaşım konusunda Esenler Belediyesine, aynı şekilde İstanbul’a, Üsküdar’a bu güzel hizmetleri kazandıran, bugün bu hizmeti bize ücretsiz bir şekilde sunan bu iki güzide eser Valide Sultan Gemisi ve Bilim Üsküdar’ı bizim hizmetimize sunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e ve kıymetli ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlikte öğrencilere rehberlik eden Araştırmacı Yazar Mehmet Fatih Oruç, "Öncelikle bu güzel gemiyi bize ayarlayıp bu güzel boğaz gezisini ayarlayan Üsküdar Belediyesine ve Üsküdar Belediye Başkanına çok teşekkür ediyoruz. Buradaki amacımız, daha önceki kültür gezilerinde olduğu gibi gençlere ecdadımızı, Osmanlı’yı anlatabilmek, onların hakkında bilgi vermek. İstanbul Boğazını gezdiğiniz zaman ecdadımızdan bize kalan çok miras var. Bunları bu şekilde toplu halde seyredebilme, görebilme ve anlatabilme imkânını bulacağız. Gençlerimiz çok kıymetli. İnşallah istifadeye vesile olur. Tabi İhlas Vakfı da burada çok mühim bir hizmet yapıyor. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz" şeklinde konuştu.

Boğaz turu programından sonra Bilim Üsküdar Bilim Merkezine geçen öğrenciler "Astronot" filmini izlediler. Film gösterisinden sonra Bilim Üsküdar’ı gezen çocuklar keyifli anlar yaşadı.