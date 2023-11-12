İhracat artışıyla gümrüğün önemi bir kez daha gündemde

Türkiye’de ihracat yapan şirketlerin yanı sıra, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte yurt dışına bireysel gönderilerin sayısında yükseliş olduğu gözlenirken, gümrük işlemleri bu aşamada kritik bir rol oynamaya devam ediyor.

Asset Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Gökhan Kosovalı, gelişen sektör ile birlikte gümrük müşavirliğinin önemine değinerek, "2018 yılından bu yana dünya ticaretinde artan yeni korumacılık, dış ticaret ve gümrük işlemlerinde, ilave koruma önlemlerini ve ilave vergileri gündeme taşımıştır. Gümrük müşavirliği firmaları ilave koruma önlemlerinin uygulanmasında ve ilave vergilerin beyanında kilit rol oynamaktadır. Dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler dikkate alındığında dış ticarette gümrük müşavirliğinin önemi günden güne artmaktadır. Dış ticaret işlemlerinde kritik bir role sahip olan gümrük müşavirliği mesleğinin kariyer mesleği olabilmesi için TOBB’a bağlı bir odasının bulunması, staj sürelerinin uzatılması, hizmet ücret tarifelerinin yükseltilmesi gerekmektedir" dedi.

"Gümrük kilit aşamadır"

İhracatçıların ürünlerini dünya pazarlarına açarken gümrükler ile karşılaştığını söyleyen Kosovalı, "Gümrük, sadece mal hareketini denetlemekle kalmayıp aynı zamanda ticaretin düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kilit bir aşamadır. Gümrük işlemlerinin doğru ve hızlı bir şekilde tamamlanması, ihracatçılar için rekabet avantajı demektir. Aynı zamanda, gümrük prosedürlerine hakim olan şirketler, ticarette yaşanan değişimlere daha çabuk uyum sağlayabilirler. İhracat atılımı yapacak olan şirketlerin, gümrük süreçlerine önceden hazırlıklı olmaları ve uzman desteği almaları büyük önem taşıyor. Bu, hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlayarak uluslararası ticarette başarılı bir adım atmayı mümkün kılacaktır. İhracatın hız kazandığı bu dönemde, gümrüklerin etkili bir şekilde yönetilmesi, Türkiye ekonomisi için de büyük bir önem arz ediyor. Gümrükler sadece ticaretin değil aynı zamanda ülke ekonomisinin can damarı olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak, ihracat atışıyla birlikte gümrüklerin stratejik bir rol oynadığı bu süreçte, şirketlerin bu aşamaya uygun bir şekilde hazırlıklı olmaları, hem kendi başarılarını hem de ülke ekonomisine katkılarını artıracaktır" diye konuştu.