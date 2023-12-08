İhracat ödülleri sahiplerini buldu

Yılın başarılı ihracatçıları, İstanbul Wyndham Grand Otel’de yapılan “İhracat Ödülleri” töreninde ödüllendirildi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin “2022 İhracat Ödülleri” töreni İstanbul’da arı, balık, beyaz et, kırmızı et, süt ve yumurta sektörlerini bir araya getirdi.

Gecenin açılışını gerçekleştiren İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, birliğe bağlı 6 sektörde ilk 10’a giren firmaları açıklayarak ödüllerini takdim etti. Hastavuk yumurtada, beyaz ette ve sektör kategorisinde ilk 3’e girerek, geceden 3 ödülle ayrıldı.

Tören sonrasında açıklama yapan Hastavuk Mali ve İdari İşler Genel Müdürü Erdinç Pir, 3 kategoride ödül almaktan mutlu olduklarını, başta ihracat ekipleri olmak üzere bu ödüllerin, en alttan en üstte tüm çalışanların emeğiyle alındığını belirterek “Bugün burada bu ödülleri bize layık gören ve bu organizasyonu gerçekleştiren İİB yönetimine de ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

Gecede ödüller Damızlıklar Genel Müdürü Müfit Yavuz, Mali ve İdari İşler Genel Müdürü Erdinç Pir, Beyaz Et Satış-Pazarlama Müdürü Orkun Şenyurt’a takdim edildi.