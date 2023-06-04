İhracatın lider sektörü en yüksek mayıs ayı ihracatına imza attı

Türkiye otomotiv endüstrisi, mayısta yüzde 32 artışla 3 milyar dolar ihracat yaptı. Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı ihracatına imza atan sektör, Türkiye ihracatında yüzde 14’lük pay ile yine ilk sırada yer aldı. İhracattaki ilk 10 ülkenin 7’sine çift haneli, Rusya’ya üç haneli artış oldu.

Mayısta otobüs-minibüs-midibüs, çekiciler ve tedarik endüstrisi ihracatındaki yüksek oranlı artışlar dikkat çekti. Ülkeler bazında ise ilk 10 ülkenin 7’sine çift haneli, Rusya’ya üç haneli ihracat artışı yaşandı. Sektörün ocak-mayıs dönemi ihracatı da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 14 milyar 332 milyon dolar olurken, söz konusu dönemde en büyük pazar olan AB Ülkelerine de yüzde 22,5 artış gerçekleştirildi. En büyük ürün grubu Tedarik endüstrisinin mayıs ayı ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 1 milyar 288 milyon dolar oldu. Binek otomobiller ihracatı yüzde 26 artışla 956 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 0,5 azalarak 373 milyon dolar, çekiciler ihracatı yüzde 61 artarak 187 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 110 artarak 179 milyon dolar oldu.

Ülke grubu bazında yüzde 67,5 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 33 artışla 2 milyar 46 milyon dolar ihracat yapıldı. Yüzde 10,6 pay ile ikinci sırada yer alan Diğer Avrupa Ülkelerine ihracat yüzde 25 arttı. Mayıs ayında Bağımsız Devletler Topluluğu’na yönelik ihracat da yüzde 102 arttı.