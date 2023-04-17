İhsan Açık, depremin simgelerinden olan Azerbaycanlı Server Beşirli'yi ziyaret etti

Azerbaycan’da eski model kırmızı bir aracın üzerine yüklediği yardım malzemelerini Türkiye’deki depremzedelere göndermek için yola çıktığı esnada çekilen bir fotoğraf ile depremin simgelerinden biri olan Server Beşirli’yi, Bakü Din Hizmetleri Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İhsan Açık ziyaret etti.

Bakü Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, Türkiye’nin yaralarının sarılması için seferber olan ve bulunduğu destekle Türk milletinin gönlünde taht kuran Server Beşirli’ye teşekkür etti. Bakü yakınlarındaki Ceyranbatan kasabasında yaşayan Server Beşirli’yi evinde ziyaret eden İhsan Açık, Beşirli’ye duygulandıran çeşitli hediyeler takdim etti.

Geçerken Dergisi’nin kapak fotoğrafını çerçeveletip hediye etti

İhsan Açık yaptığı açıklamada, “Ülkemizdeki depremin ardından elinden geldiğince yardım etmek isteyerek karınca misali yollara düşen Server kardeşimizin depremin simgelerinden biri olan aracının fotoğrafı, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzün gençlere yönelik hazırladığı Geçerken Dergisi’nin Mart sayısında kapak yapıldı. Biz de hatıra kalması için derginin kapak fotoğrafını çerçeveletip Server kardeşimize hediye ettik. Ayrıca Türk Bayrağımızı ve çeşitli hediyeleri de takdim ettik” dedi.

Dayanışma anlamında hafızalara kazınan davranışından dolayı Server Beşirli’ye teşekkür ettiğini belirten Açık, “Server kardeşimiz hepimizi çok duygulandırdı. Azerbaycanlı gardaşlarımızın, kardeş ülke Türkiye’nin yaralarının sarılması için seferber olduğunu net bir şekilde gördük. Zengininden fakirine 7’den 70’e herkes Türkiye’ye destek oldu. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.