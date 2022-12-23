İhtiyaç sahibi aile için ev yapılıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ihtiyaç sahibi aile için ev yapılıyor.

Osmaneli’nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Medetli köyünde ihtiyaç sahibi ailenin ev yapımına başlandı. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş ile brilikte yapılan evde incelemelerde bulundu. Kaymakam Ünal, Köy Muhtarı Gürhan Karaca’dan yapımı devam eden inşaat hakkında bilgi aldı.