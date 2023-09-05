İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı

Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik kırtasiye malzemesi yardımı gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenen kırtasiye malzemesi yardımı programında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "İlçemizde bulunan bütün kardeşlerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 160 bin vatandaşın yaşadığı ilçede görev yapıyoruz. Belediyecilik sadece yol, kaldırım, asfalt yapmak değildir. Rabbim bizlere, iyilik yapmayı emrediyor. Belediyenin şefkatli kolları ve hayırseverlerimizin de katkılarıyla bu işin daha da bereketlenmesine vesile olmaya çalışıyoruz. ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ ilkesiyle yol yürüyoruz, bizim düsturumuz budur. Yavrularımız ve çocuklarımızın gelecek kaygısı olmadan, geleceğe hazırlanması için çalışıyoruz” dedi.