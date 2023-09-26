İhtiyaç sahibi görünümünde girdiği dükkandan 500 liralık parfüm çaldı

Ankara’da bir kişi, ihtiyaç sahibi olduğu için oto kilim sattığını söylediği kişilerden 100 lira para aldı. Bununla da yetinmeyen şahıs, el çabukluğuyla da 500 liralık parfümü çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Çankaya ilçesindeki bir medikal dükkanında meydana geldi. İddialara göre, kendisini ihtiyaç sahibi olduğu için oto kilim satıcısı olarak gösteren bir kişi, duygularını sömürdüğü çalışanlardan 100 lira para aldı. Aldığı parayla yetinmeyen şahıs, dükkanı bir süre kontrol ettikten sonra el çabukluğuyla vitrinde duran 500 liralık parfümü çaldı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Parfümü alıp kaçtığını gördük”

Olayla ilgili konuşan işletme sahibi Erdem Cırık, “Sabah parfümlerin eksik olduğunu gördük. Güvenlik kamerasını inceledik. Bir kişinin önce etrafı kontrol ettiğini, ardından da hızlıca parfümü alıp kaçtığını gördük. Çalışanlarımızı oyalamışlar. En uygun anda da çalıp kaçmışlar” dedi.