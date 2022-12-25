İhtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet desteği

Süleymanpaşa Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık mont ve bot gereksinimlerini karşılıyor.

Aydoğdu İlkokulu’nda ihtiyaç sahibi çocuklara Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri ekiplerince yeni mont ve bot dağıtıldı. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen çalışmada, öksüz ve yetim çocuklar başta olmak üzere, zorlu hayat şartları altında eğitimlerini sürdürmek zorunda kalan öğrenciler yeni kışlık giysilerine kavuştu. Yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımlarının büyük bir titizlikle ulaştırılmaya devam edileceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Dün olduğu gibi bugün de geleceğimiz olan sevgili çocuklarımızın yanındayız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan kışlık giyim yardımlarımızı ilkokullarımıza teslim etmeye başladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, soğuk kış aylarında dar gelirli ailelerimizin çocukları ile öksüz ve yetim kardeşlerimizin ihtiyaçlarını var gücümüzle karşılamaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.