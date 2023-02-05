İhtiyaç sahibi vatandaşlara özel mağaza: Gelinlik de var bindallı da

İzmit’teki Dost Eller Giyim Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yüzlerce yazlık ve kışlık kıyafeti barındırıyor. Kıyafetler arasında gelinlik, bindallı ve takım elbiseler de bulunuyor.

İzmit Belediyesi, Dost Eller Mağazası ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor. Kocaeli’nin farklı bölgelerinden hayırseverlerin İzmit Belediyesinin Dost Eller Giyim Mağazası’na bağışladıkları kıyafetler, kuru temizleme işlemlerinin ardından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları tarafından en özel günler için reyonlara yerleştiriliyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvuruda bulunan dar gelirli vatandaşlar, günlük kıyafet, ayakkabı, gelinlik, bindallı, abiye ve takım elbiseler gibi ürünleri ücretsiz seçip alabiliyorlar. İzmit’te ikamet eden ve evlenme kararı alan çiftler de evlenme başvuru belgesiyle Dost Eller Giysi Mağazası’na gelerek gelinlik, bindallı ve takım elbise kiralayabiliyor.