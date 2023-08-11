İhtiyaç sahiplerine un dağıtılacak

Körfez Belediyesi, atıl durumdaki köyler bölgesinde bulunan 7 bin dönüm arazi üzerine ’sertifikalı buğday tohumu’ ekerek önemli bir tarımsal proje başlattı. Yapılan hasat sonucunda elde edilen 780 kilogram buğday, un haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde ekilen buğdaylar, geçtiğimiz günlerde hasat edildi. Yapılan hasat sonucunda 780 kilogram buğday elde edildi. Elde edilen buğdaylar, un haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bu adım, hem atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesini sağlayarak tarımsal üretimi artırıyor hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyor.