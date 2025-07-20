II. Abdülhamid döneminde kurulan okul sayısız öğrenciyi mezun verdi

Osmanlı Devletinde ortaya çıkan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla II. Abdülhamid döneminde kurulan "Mekteb-i Sanayi", 120 yıllık köklü tarihi boyunca sayısız öğrenciyi mezun verdi.

Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmanlı Devletinde değişen sanayi ile teknik ressam, tornacı, kalıpçı motor ustaları gibi teknik elemanlara duyulan ihtiyaç sonucu 1905 yılında "Mekteb-i Sanayi" adıyla kuruldu.

Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyetinin 120 yıllık tarihiyle Türkiye’nin sanayisine sayısız nitelikli eleman yetiştiren Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası Kurtuluş Savaşı döneminde de önemli rol üstlendi. Bu yıllarda okul dershaneleri ve idari binaları 1931 yılına kadar Maarif ve İskan ve Milli Müdafaa Vekaletleri olarak cephedeki askere, okul atölyelerinde ihtiyaç duyulan malzemeler ve mühimmatların hazırlanmasıyla Milli Mücadele’ye destek verdi.

Köklü tarihi boyunca sayısız öğrenci yetiştiren Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1942-1947 yılları arasında tedavülde olan 500 Türk Lirası banknotunun üzerinde yer almasıyla da dikkat çekiyor.

"Okul üretimi, sanayiyi geliştirmek ve insan yetiştirmek için faaliyet göstermiş"

Tarih alanında doktora yapan Yavuz Güler, 34’üncü padişah olan II. Abdülhamid döneminde eğitim alanında birçok faaliyette bulunulduğunu ifade ederek, "Osmanlı’nın o son döneminde 6 bine yakın okul açmış ve bunlar arasında dikkat çeken çok okul var. Hem sanayi mektepleri, kız mektepleri olmak üzere Osmanlı Devleti dünya üzerinde en çağdaş eğitim sistemini uygulamış. O dönemde Ankara’da da ‘Mekteb-i Sanayi’ adında bir okul açıyor. O dönem Ankara’yı düşündüğümüzde de gerçekten dikkat çekici ve bu okula yurtdışından 75 farklı eğitimci getiriyor. Bunların çoğunluğu Alman kökenlidir. Okulun İtalyan bile öğrencileri var, onların diplomasını okula gittiğimizde de görmekteyiz. Üretimi, sanayiyi geliştirmek ve insan yetiştirmek için faaliyet göstermiş" dedi.

Güler, Milli Mücadele döneminde okul binasında mühimmat kalibrasyonu ve savaşta yaralananların bakımının yapıldığına da dikkati çekti.

"İsmet İnönü döneminde basılan olan 500 Türk Lirası değerindeki banknotun üzerinde fotoğrafı var"

İsmet İnönü döneminde tedavülde olan 500 Türk Lirası değerindeki banknotun üzerinde okula ilişkin fotoğrafın basıldığını belirten Güler, "İsmet İnönü döneminde basılan 500 Türk Lirası değerindeki banknotun üzerinde fotoğrafı var. Tahminimce İnönü, para üzerindeki bu fotoğrafı bir minnet olarak kullandı çünkü Sakarya Meydan Muhaberesi öncesi mühimmatların kalibrasyonu yapılıyor ve paranın üzerindeki fotoğraf da bununla ilgili" ifadelerini kullandı.