İKAF'24 Koordinasyon toplantısı gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İKAF’24 Koordinasyon toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda ve 12 paydaş üniversitenin katılımıyla düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı Koordinasyon Toplantısı, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. İKAF’24 için gerçekleşen hazırlık çalıştayına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Tezcan Uysal katıldı.

İKAF’24 hazırlıkları kapsamında paydaş üniversiteler ile illerin koordinasyonunu artırmak ve fuarın daha verimli geçmesini sağlamak amacıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını da Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy yaptı.