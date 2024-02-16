İkametten 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı.

İkametten 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat tarihinde Darıca ilçesinde bulunan bir evde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahibin durumu fark etmesi üzerine polise şikayette bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen F.A. ve B.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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MDK
MDK