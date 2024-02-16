İKED ziyaretlerini sürdürüyor

İKED olarak derneğinin faaliyetlerinin tanıtılması, karşılıklı işbirliği protokollerinin görüşülmesi ve güncel konular hakkında yapılan ziyaretler kapsamında, İKED Başkanı Şahin Konukseven, yönetim kurulu üyeleri Mesut Sarıtaç, Mehmet Yıldırım ve Şener Gürbüz, Esenyurt SGK Müdürü Hasan Türkan'ı, İşkur Büyükçekmece Şube Müdürü Tarık Bozkurt'u ve Silivri SGK Müdürü Gazi Yanar'ı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili İKED’ten yapılan açıklamada “Güncel SGK mevzuatlarından, yabancı çalışma izinlerine, iş müfettişleri denetimlerden, ortak eğitimlerine kadar birçok konuda verimli toplantı yapılmıştır.” İfadelerine yer verildi.