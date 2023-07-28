İki arkadaşın el şakası kavgayla bitti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arkadaşına el şakası yapan şahıs, dozu kaçırınca sokak ortasında dayak yedi.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde arkadaşına el şakası yapan şahıs, dozu kaçırınca sokak ortasında dayak yedi.
Edinilen bilgiye göre, Küçücek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki arkadaş şakalaşmaya başladı. Birbirlerine el şakası yapan arkadaşlar biri şakayı abartınca ikili arasında kavga çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son bulurken herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadı.