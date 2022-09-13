İki arkadaşın tekne yanaştırma kavgası ölümle bitti

Olay, 10 Eylül Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Liman Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan sahilinde tekne tamiri ile uğraşan Alper Uygun(31)’un bir başka şahıs ile tekne yanaştırma meselesi yüzünden kavga ettiğini gören şüpheli D.B.(27) olaya dahil oldu. Olayın sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine konuyu gören D.B.’nin babası Ü.B.(51), aracına giderek eline aldığı silahıyla Uygun’a iki kere ateş ettikten sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağ göğsü ve sağ elinden yaralanan Alper Uygun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüphelilerden D.B. aynı gün, babası Ü.B. ise ertesi sabah emniyet güçlerine teslim olurken Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği’nce işlemleri yapılan şahıslar, çıkarıldığı Büyükçekmece Adliyesi’nde tutuklandı. Yaşanan o dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan dehşet anları kamerada

Liman üzerinde yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde limanda kavga eden şahıslardan Alper Uygun’un, Ü.B. tarafından vurularak yere düştüğü ve Ü.B.’nin olay yerinden koşarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.