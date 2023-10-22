İki başkan bir araya geldi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapılan çalışmalar incelendi.

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir araya geldi. Başkan Yaman, Pazaryeri’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediyelerin yaptığı çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulundu. Bir araya gelen başkanlar ilçeler için yapılacak yeni çalışmaları değerlendirdi. Başkan Tekin, “Kıymetli başkanımıza ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.