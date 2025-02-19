İki bebeğin üzerine kaynar su döküldü

Tekirdağ Çorlu'da sobadaki güğümün devrilmesi sonucu üzerine kaynar su dökülen 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablası yaralandı.

İki bebeğin üzerine kaynar su döküldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ Çorlu’da sobadaki güğümün devrilmesi sonucu üzerine kaynar su dökülen 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablası yaralandı.

Olay, Silahtarağa Mahallesi Fırtına Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soba üzerinde kaynayan su dolu güğüm, henüz bilinmeyen bir sebeple devrilerek Suriye uyruklu 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablasının üzerine döküldü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Olay sonrası 4 günlük bebeğin başında, 2 yaşındaki ablasının da kol ve bacaklarında yanık meydana geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki kardeş, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.