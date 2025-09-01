İki çelik boru arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde vardiya esnasında iki çelik boru arasına sıkışan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

İki çelik boru arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
Hendek ilçesinde çelik boru fabrikasında üretim hattında çalışan Hakan Öredi, iki çelik boru arasında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Öredi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesi sonrası Öredi’nin cenazesi hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

