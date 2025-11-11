İki çocuklu kahraman anne Fırat'a düşen kangalı böyle kurtardı

Güneydoğu turuna çıkan Bursalı Dilaver ailesi Şanlıurfa-Mardin arasında yolu şaşırınca kendilerini bir anda Atatürk Barajı kenarında buldu. Fırat nehrinin baraja döküldüğü kanalın içinde boğulmak üzere Kangal cinsi bir köpeğin olduğunu fark eden anne Aysun Dilaver hiç düşünmeden kanala indi. Islanan kangalı yukarıya çekmeye çalışırken kendisi de mahsur kalan kadını, eşi Erdinç Dilaver belediyenin sulama tankerinin hortumu ile kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da tekstil sektöründe çalışan Aysun ve Erdinç Dilaver çifti okulların tatil olmasını fırsat bilerek iki oğulları Eray ve Hasan Dinç ile birlikte bir haftalığına Güneydoğu turuna çıktı. İlk iki günü Gaziantep, üçüncü günü Şanlıurfa’da geçiren Dilaver ailesi bugün öğle saatlerinde Şanlıurfa’dan - Mardin’e gitmek için yola çıktı.

Navigasyonun yanlış yola soktuğu aile Şanlıurfa-Mardin arasındaki Kepirli Köyü yakınlarındayken arabada arka koltukta oturan evin büyük oğlu Eray Dilaver, Fırat Nehrinin Atatürk Barjına döküldüğü bölgede kanalın içerisinde bir köpeğin olduğunu fark etti ve anne babasına söyledi.

Eşinden aracı durdurmasını isteyen 2 çocuk annesi Aysun Dilaver biran bile düşünmeden yolun 50 metre aşağısındaki kanala indi. Kanaldan çıkamayınca yorgunluktan harap düşen kangal cinsi çoban köpeğine yardım etmeye çalışan Aysun Dilaver ıslanınca kilosu iyice artan hayvanı kurtarmaya çalışırken kendisi de kanalda mahsur kaldı. Bunun üzerine eşinin yardımına Erdinç Dilaver koştu. Şans eseri oradan geçen Şanlıurfa Belediyesi’nin sulama tankerini fark edip yardım istedi. Sulama tankerine bağlı su hortumunu kanala sarkıtan Erdinç dilaver hem köpeği hem de eşini kurtardı.

Uzun süren uğraşların ardından kanaldan çıkan çoban köpeği ardına bile bakmadan uzaklaştı.

Köpeği kurtarmak için kanala inen Aysun Dilaver, hayvanı suyun içinde görünce dayanamayıp kanala indiğini ancak ıslak ve ağır olduğu için de kurtaramadığını eşinin yardımıyla köpeği dışarıya çıkardıklarını anlattı.

Belediyenin sulama tankerinin oradan geçmesinin kendileri için büyük bir şans olduğunu aktaran Erdinç Dilaver’de kanalın kenarı yamaç ve kaygan olduğu için eşimin de gücü kalmadı. Hortum uzatıp belediye ekipleriyle birlikte hem eşimi hem de köpeği kurtardık" şeklinde konuştu.