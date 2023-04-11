İki dakikada 7 milyonluk kuyumcu vurgunu kameraya yansıdı

Kuyumcudan aralarında değerli taşlarında bulunduğu yaklaşık 5 kilogram mücevher çalınması anı kameraya yansırken, iş yeri sahibi Malik Malki, "6-7 milyon civarında kaybımız oldu. Soyguncular iki buçuk dakikada soygunu gerçekleştirip kaçmışlar. Bu bölgede iki günde bir soygun olayı yaşanıyor" dedi.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi meydana geldi. Araçla gelen şüpheliler kuyumcuya doğru yöneldi. Ellerindeki aletlerle kepengi yarıya kadar açan şüphelilerden ikisi vitrindeki aralarında değerli taşlar olan mücevherleri, diğer şüphelinin elindeki çuvala doldurdu. Kuyumcudaki değerli eşyaları toplayan şahıslar, yaklaşık 2 dakika içinde yaklaşık 7 milyon değerinde mücevheri çalıp kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken kuyumcunun sahibi şüphelilerin yakalanmasını istedi.

İş yeri sahibi Malik Malki, “Dün gece 4 sularında alarm geldi bize. Dükkana koşarak geldik. Geldiğimizde kepenklerin kırıldığını, 6-7 milyon civarında kaybımız oldu. Polis ekipleri gelip, gereken araştırmaları yapıp parmak izi aldı. Kamera kayıtlarını incelediğimizde soyguncular iki buçuk dakikada soygunu gerçekleştirip kaçmışlar. Bu bölgede iki günde bir soygun olayı yaşanıyor. Özellikle sürekli tehlikede olma hissi bizi oldukça endişelendiriyor” diye konuştu. Polis şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.