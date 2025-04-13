İki farklı iş yerinden 49 bin TL değerinde ürün çaldılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki farklı iş yerinden 49 bin lira değerinde ürün çaldığı belirlenen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İki farklı iş yerinden 49 bin TL değerinde ürün çaldılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki farklı iş yerinden 49 bin lira değerinde ürün çaldığı belirlenen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, İzmit’teki iki iş yerinden 49 bin lira değerinde ürün çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. KYGS ve iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmışlarda hırsızlık olayına karışan şahısların A.S.J. ve 18 yaşın altındaki A.B.S.J. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

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4dosgb
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Şüphelilerden A.S.J. tutuklandı, diğer A.B.S.J. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.