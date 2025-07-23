İki farklı konfigürasyonlu TULPAR ilk kez IDEF 2025'te sergilendi

Türkiye’nin önemli kara araçları üretici firmalarından olan OTOKAR, IDEF 2025’te TULPAR’ın 30 milimetre MIZRAK Kule ve 120 milimetre Leonardo HITFACT Mk II Kule ile donatılmış iki farklı konfigürasyonunu sergiledi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda bu yıl 17’incisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) OTOKAR firması, COBRA II, ARMA, TULPAR, URAL VE AKREP gibi 10 aracını sergiliyor. Fuarda modüler zırhlı paleti, üstün kabiliyet ve yüksek ateş gücü gibi özellikleriyle TULPAR, ilk kez 30 milimetre MIZRAK Kule ve Leonardo HITFACT MkII 120 milimetre kule ile donatılmış iki farklı konfigürasyonuyla sergileniyor. Üstün balistik ve mayın koruma gibi özellikleri bulunan TULPAR, en sert iklim ile ağır arazi şartlarında test edilirken, ana muharebe tanklarının ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı dar sokaklar, hafif köprüler ve ağaçlık arazilerde üstün hareket kabiliyeti sayesinde de görev yapabiliyor.

Otakar Askeri Araçlar Ürün Yönetimi Müdürü Ufuk Aybar, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada OTOKAR’ın 33 bin aracının 40’tan fazla ülkede görev yaptığını belirtti. Fuara 10 araç ile katıldıklarını vurgulayan Aybar, "Bu araçlarımız, Ural’dan başlayarak 4x4, 6x6 Arma, 8x8 Arma, Tulpar platformlarıyla katılıyoruz. 4x4 platformlarımız Bakarsak Kobra II biliyorsunuz 12 ülkede görev yapıyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz araç Romanya için özel olarak tasarlanan konfigürasyon. Bu araç hem Romanya’da yerel olarak üretilecek hem de Türkiye’de üretilecek. Tek kalemde Türkiye tarafından yapılan en büyük kara sistemleri ihracatı. 1059 araçlık bir projeden bahsediyoruz. Bununla birlikte TULPAR paletli aracını sergiliyoruz. TULPAR 28 tondan başlayıp 45 tona kadar farklı konfigürasyonlarda hizmet edebilen bir araç. Bu fuarda 120 milimetre Leonardo kulesiyle sergiliyoruz. Bu araçta tank konfigürasyonu olarak adlandırdığımız bir silah sistemi" dedi.