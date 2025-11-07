İki Filistinli gencin villadaki gizemli ölümünde yeni detay

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir villadaki Filistin uyruklu 4 kişiden 2’sinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yapılan incelemede, ölen kişilerin kanlarında yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildi. Doğalgaz ekiplerince yapılan kontrolde evde gaz kaçağı olduğu belirlendi.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samır N M Shahwan (27), Yousef Zoabı (22), Motee N M Snahwan (35) ve Zeyd Sancaktan (37) isimli dört Filistin uyruklu kişi dün akşam saatlerinde site içerisindeki evlerine geldi. Samır N M Shahwan ve Yousef Zoabı sabah saatlerinde odalarında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan dört kişi hastanelere kaldırıldı. Samır N.M. Shahwan, kaldırıldığı Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’nde, Yousef Zoabı ise Sapanca İlçe Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Diğer iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kan örneklerinde karbonmonoksit değerleri yüksek çıktı

Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden şahısların vücutlarında herhangi bir darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Kan örneklerinde karbonmonoksit oranının yüksek çıkması üzerine olayın gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Doğalgaz ekiplerinin yaptığı ölçümlerde de kaçak tespiti yapıldı. Kesin ölüm nedenleri, otopsi sonucunda netlik kazanacak.

"Sitenin önünde dört ambulans vardı, doğalgaz şüphesi üzerinde duruluyor"

Olay mahalline yakın bir sitenin güvenlik görevlisi Murat Yazıcı ise yaşananları şöyle anlattı:

"Sabah saat 10.00 gibi sitenin önüne ambulanslar geldi. Biz de merak ettik gidip baktık. Bir tanesi hayatını kaybetmişti, diğerlerini de ambulanslar ile hastaneye götürdüler. Toplam 4 ambulans vardı. Sonrasında polis ekipleri geldi. Doğalgaz şüphesi üzerinde duruluyor, doğalgaz firmasına ait ekipler de geldi olay yerine."