İki gazetecinin gözünden Filistin davası

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür takvimi çerçevesinde Sakarya’da “Türkiye’den Filistin’e Bakış” başlıklı söyleşiye katılan gazeteci yazar Ersin Çelik ve Erdem Şentürk, “Kalbimizin yarısı Gazze’de” vurgusu yaparak Filistin’e destek için neler yapılabileceğini anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her ay Türkiye’nin yakından tanıdığı farklı sanat veya iş dallarında olan isimleri Sakarya’da misafir ediyor. Sakaryalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği birbirinden güzel kültürel etkinliklere imza atan Büyükşehir’in son konuğu ise yine ülkece tanınan gazeteciler Ersin Çelik ve Erdem Şentürk oldu. İki usta kalem, Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) “Türkiye’den Filistin’e Bakış” isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Vatandaşların salonun tamamını doldurduğu programda Filistin’de yaşanan zulüm ve Gazze davası için neler yapılabileceği konusu masaya yatırıldı. Çelik ve Şentürk, “Kalbimizin yarısı Gazze’de” vurgusu yaparak katılımcılara bu konuda nasıl bir tutum sergilenebileceği konusunda tavsiyelerde bulundu.

“Boykotla bir noktaya vardık”

İsrail’e karşı yürütülen boykot çalışmalarıyla bir noktaya varıldığını ifade eden Gazeteci Ersin Çelik, “Gazze’deki soykırımın canlı şahitleriyiz hepimizin gözü önünde soykırım devam ediyor. Kendimizi sorguluyor, yutkunuyoruz. Bugün bu programa gelmiş olmanız bu meseleyi dert edindiğiniz, içselleştirdiniz ve gözünüzün gündeminizin zihninizin kalbinizin yarısının Gazze olduğu ispatıdır. Boykot ile bir yere varılmaz diyorlar bence vardık. Nereye vardığımızı şöyle ifade etmek istiyorum. 75 gündür bir kahve markasını konuşuyoruz. Gazze halkının kanında tek gram kahvemizin payı yok demediler, kabul ediyorlar. Öyle bir ses getirdik ki yatırımcısını korkuttuk, hisseleri 12 milyar dolar zarar etmiş. Bizim burada yapmamız gereken bir bardak kahve içmemekti” diye konuştu.

“Eli tetikte olan tetiği, kalemde olan kalemi kullanacak”

Gazeteci Erem Şentürk ise, gençlik çağlarından bu yana Filistin davasına bakış açısını, “Ben Kendimi bildim bileli gençlik çağlarımdan beri Filistin diye bir derdimiz var. Büyüklerimiz hep bizi şöyle uyardılar Filistin davası bir bütündür, Gazze ayrı bir dava Batı Şeria ayrı bir dava Kudüs ayrı bir dava değildir, Filistin de bir bütündür. Filistin için hadisi şerifte buyurduğu gibi ‘Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğz edin’ ifadelerini uygulayacağız. Eli tetikte olan tetiği, kalemde olan kalemi kullanacak” şeklinde anlattı.

Program sonunda vatandaşların sorularını cevaplayan iki isim, program için Başkan Yüce’ye ve Büyükşehir’e teşekkür ederek günün anısına salondakilerle hatıra fotoğrafı çekildi.