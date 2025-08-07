İki genç işyerini kurşunladı, rahat tavırları pes dedirtti

İstanbul Esenyurt’ta iki şahıs, gece yarısı bir işyerini kurşunladı. Uzun süre etrafı kolaçan eden şahıslar, ardından tetiğe bastı. Silahın tutukluk yapması üzerine bir süre sokakta uğraşan şahısların rahat tavırları dikkat çekerken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün gece 02.00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre ufak yaştaki iki şahıs, sabaha karşı sokağa gelerek etrafı kolaçan etmeye başladı. Bir süre bekledikten sonra ise içlerinden biri tabancasını çekerek ateş etmeye başladı. Birkaç el ateş ettikten sonra tabanca tutukluk yaparken, uzun bir süre sokak ortasında silahla uğraştı. Ardından birkaç el daha ateş eden saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan silahlı saldırıda şahısların rahatlığı dikkat çekerken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.