İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir genç karnından bıçaklanarak yaralandı.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir genç karnından bıçaklanarak yaralandı.

Olay gece saat 02.00 sıralarında Çayırova ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mert K. bıçakla yaralandı. Karnından yaralanan genç acı ile yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.