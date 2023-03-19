İki grup arasındaki tartışma kanlı bitti, bir kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavganın büyümesiyle bir kişi boynuna ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, bıçaklayan şahıs ve bir arkadaşı da gözaltına alındı.

Olay, Sultan Orhan Mahallesi 1115. Sokak ile Hükümet Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.A.Ö. isimli şahıs, karşı grupta bulunan Y.E.D. isimli 15 yaşındaki çocuğa bıçakla vurmaya başladı. Y.E.D., bıçak darbeleriyle boynundan ve kolundan yaralanarak yere yığıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.E.D., sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A.Ö. ile yanında bulunan bir arkadaşı da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.