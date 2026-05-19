İki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 6 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Karaçalılık Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflar silahlarla bir birlerine ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan E.A., K.T.D., H.K.Y., B.Y., R.Y. ve A.M. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastanenin acil bölümünde zaman zaman gerginlik yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri çıkan tartışmalara müdahalede bulundu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.