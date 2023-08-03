İki imparatorluk gören çınar ağacı zamana meydan okuyor

İki imparatorluk gören 8 asırlık çınar ağacı 7’den 70’e herkesin ilgi odağı oluyor.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan, gölgesinde Doğu Roma ve Osmanlı imparatorluk mensuplarını barındıran yaklaşık 822 yaşındaki çınar ağacı, görenleri hayran bırakıyor. Özel bir çay bahçesinde bulunan asırlık çınar yıllara meydan okuyor.

Asırlık çınar ağacının bölgenin simgesi olduğunu anlatan Hüseyin Manaz, “Civarda bundan daha yaşlı ağaç yok. Bölgede gelip geçenler bunun altında oturuyor. Daha öncelerinde bakımsızdı, hatta bunun içinde ateş falan yakarlardı. Kurumak üzereyken koruma altına alınınca bakım sonucunda ağaç sanki böyle gençleşti, gelişti. Herhâlde daha asırlardır yaşayabilir. Bölgemizin bir simgesidir” dedi.

Vizede oturan Manaz, gelip geçerken ağacın atında sürekli oturduklarını belirterek, “Vizeliyim, gelip geçerken hep uğrarız, çayımızı içeriz. Görüyorsunuz hava ne kadar sıcak fakat ağacın altında serin bir hava var yani serinletiyor. Biraz ileride sıcaktan bunalıyorsunuz ama burası gayet serin” diye konuştu.

Öte yandan, yoldan geçen araçların asırlık çınarı görünce durduğu gözlemlendi.