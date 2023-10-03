İki kafadarın göle dönen sokakta yaptığı mizansen görenleri şaşırttı

Sakarya’da etkisini gösteren şiddetli yağış sonrasında Kaynarca ilçesinde bir vatandaş sandal kullanırken, diğeri olta atıp balık tutma mizanseni yaptı. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Sakarya’da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Kaynarca ilçesinde de sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İki kişi adeta göle dönen sokakta sandal kullanıp oltayla balık tutma mizanseni yaptı. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, bir kişinin sandal ile göle dönen sokaktan dolaşması, diğer bir kişinin de sandal üstünden olta atarak balık tutmaya çalışması yer alıyor.