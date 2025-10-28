İki kamyonun arasında kağıt gibi ezilen taksi sürücüsü yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da zincirleme kazada 2 kamyonun arasında kalarak hurdaya dönen taksinin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ Çorlu’da zincirleme kazada 2 kamyonun arasında kalarak hurdaya dönen taksinin sürücüsü yaralandı.
Kaza, yağışının etkisini sürdürdüğü akşam saatlerinde Çorlu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. M.S.’nin kullandığı taksi, V.S.’nin kullandığı hafriyat kamyonu ile N.D.’nin kullandığı süt kamyonu zincirleme kazaya karıştı. İki kamyonun arasında kalarak hurdaya dönen takside sürücü M.S. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.