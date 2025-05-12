İki Kardeşten Çifte Tenis Başarısı

Arda ve Zeynep Özvarnalı'dan Silivri'ye gurur

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Silivri Okullar Arası Kort Tenisi Turnuvası'nda iki kardeşten çifte kupa geldi. Arda Özvarnalı Genç Erkekler kategorisinde Silivri ikincisi olurken, Zeynep Özvarnalı ise Küçük Kızlar kategorisinde Silivri şampiyonu oldu.

Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Silivri Okullar Arası Kort Tenisi Turnuvası, 7-8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Turnuvada, Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Özvarnalı, Genç Erkekler kategorisinde mücadele ederek ilçe ikincisi oldu. Özvarnalı, turnuva boyunca gösterdiği yüksek performans ve disipliniyle takdir topladı.



Aynı turnuvada Küçük Kızlar kategorisinde mücadele eden Zeynep Özvarnalı ise rakiplerini geride bırakarak Silivri şampiyonluğunu elde etti. İki kardeşin aynı turnuvada kupa kazanması, aileleri ve öğretmenleri tarafından büyük gururla karşılandı.

Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi yönetimi, Arda Özvarnalı'yı başarılarından dolayı kutlayarak, bu başarının diğer öğrenciler için de ilham verici olmasını temenni etti. Turnuvaya destek veren Özvarnalı Sigorta da sporcuları ödüllendirerek spora ve gençlere verdikleri desteği bir kez daha gösterdi.



