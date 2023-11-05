İki katlı evde yangın çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki katlı evde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İki katlı evde yangın çıktı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki katlı evde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan site içindeki iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evden dumanların çıktığını gören site sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evin içine dolan dumanı da tahliye etti. Yangının elektrik panosundan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.