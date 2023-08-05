İki katlı evin çatısı alev topuna döndü: O anlar kameraya yansıdı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evin çatı kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evin çatı kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Yangın, Güneşler Mahallesi üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince alev topuna dönen çatıya müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.