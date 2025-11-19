İki katlı evin üst katı alev topuna döndü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki katlı evin üst katı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sarıcalar Mahallesi 98. No’lu Sokak’ta H.A.’ya ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin ikinci katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.